Bolsonaro segue perfil fake de Weintraub nas redes

Equipe BR Político

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, que nas últimas semanas anda sumido das redes sociais, publicou mensagem no Twitter, na quinta-feira, 30, para dizer que não tem contas no Instagram ou Facebook. Na rede de fotos, no entanto, o ministro tem um seguidor ilustre: o perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro.

Foto: Reprodução/Instagram”As contas que utilizam meu nome não são minhas. Não conheço as pessoas responsáveis por elas. Não tenho qualquer envolvimento no que é publicado nessas contas”, escreveu o ministros.