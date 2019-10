Bolsonaro: ‘Sem fake news eu teria muito mais votos’

Equipe BR Político

Ao assinar a medida provisória que garante o 13º do bolsa família, Jair Bolsonaro utilizou o ato para mostrar que foi vítima de fake news durante a campanha presidencial do ano passado. Segundo Bolsonaro, sua votação no Nordeste foi menor do que deveria ser pois opositores afirmavam que ele seria contra o benefício. “Quase todas (as ‘fake news’) foram contra minha candidatura. Entre elas, uma tentativa desesperada, que pregou, especialmente no Nordeste, que acabaríamos com bolsa família”, declarou o presidente. “Se não houvesse fake news eu teria muito mais votos do que tive’