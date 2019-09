Equipe BR Político

Após o imbróglio envolvendo o PSL na votação do abuso de autoridade, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou que parte de sua dificuldade em governo é que está “sem partido”. Durante encontro com os medalhistas brasileiros no Palácio do Planalto, Bolsonaro listou os problemas que enfrenta para “fazer a coisa bem-feita”. “Olha minha situação: sem partido, massacrado pela mídia, facada. Mas vencemos para mudar o Brasil”, disse.