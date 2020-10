‘Bolsonaro só se preocupa com sua fome de poder’, diz Doria

Ainda na réplica à afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que teria aumentado impostos em São Paulo, o governador do Estado, João Doria (PSDB), usou o Twitter há pouco para dizer que o chefe do Executivo “só se preocupa com sua fome de poder”. Mais cedo nesta terça-feira, 27, presidente disse que São Paulo “dá um péssimo exemplo” ao aumentar impostos, referindo-se ao projeto de reforma administrativa e ajuste fiscal enviado por Doria e aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que extingue órgãos públicos e retira isenções do ICMS.

Pelo Twitter, o governador citou o aumento da inflação e o crescimento da pobreza no País durante o governo Bolsonaro. “Quem aumentou o mais cruel dos impostos foi o presidente Bolsonaro com a volta da inflação. No seu governo, a extrema pobreza não para de crescer e a miséria já atinge 13,8 milhões de brasileiros”, escreveu.

O governador não citou a fonte, mas o dado bate com informações reveladas pela Pnad Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, de que 13,88 milhões de brasileiros viviam nessa condição.

“Ao invés de buscar soluções para alimentar os mais pobres, o Presidente tenta esconder o que todo mundo vê: o óleo de cozinha subiu 30%, o arroz 16% e o leite mais 7%. Enquanto quase 14 milhões de brasileiros não tem o que comer, Bolsonaro só se preocupa com a sua fome de poder”, completou.