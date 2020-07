Bolsonaro sobre Amazônia: ‘Se desmata todo ano, não tem problema nenhum’

Com uma linha de raciocínio difícil de acompanhar, o presidente Jair Bolsonaro defendeu, na noite de quinta-feira, 16, que quando uma área da Amazônia é desmatada anualmente, “não há problema”. Pois, segundo ele, “a área é tão fértil que se você, de um ano para o outro não trabalhar, quase que volta uma mata nativa de novo”, afirmou.

O comentário foi feito durante transmissão ao vivo no Facebook, enquanto o presidente defendia que a proposta de regularização fundiária, que caducou no Congresso no último mês, resolveria o problema do desmatamento e das queimadas na Amazônia.

Ao contrário do que o presidente disse, no entanto, o bioma amazônico é pobre e sem nutrientes. O solo, em geral, é bastante arenoso. De acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), apenas 14% da área amazônica é adequada para a agricultura.

“Em áreas desmatadas, as fortes chuvas ‘lavam’ o solo, carregando seus nutrientes. É o chamado processo de lixivição, que deixa os solos amazônicos ainda mais pobres. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado fértil para a agricultura”.

“Inclusive, nós somos o único país do mundo em que existe a tal da reserva legal. Na região Amazônia, o cara tem uma fazenda, por exemplo, de mil hectares, vamos supor, 80%, em 800 hectares ele não pode mexer nela, ele pode mexer em 200 hectares. E ali, se ele desmata todo ano, não tem problema nenhum. Só que a área ali é tão fértil, né, que se você de um ano para o outro não trabalhar, quase que volta uma mata nativa normalmente. Quando você desmata lá na frente de novo, diz que houve desmatamento. Porque se você pegar o desmatamento nos últimos 20 anos na Amazônia, você já desmatou o Brasil todo, porque é área sobreposta uma na outra”, disse.

Na fala, o presidente também fez questão de insistir na narrativa de que a imprensa, tanto a nacional quanto a internacional, é a responsável por “pregar desinformação” sobre as queimadas e o desmatamento na Amazônia.