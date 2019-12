Bolsonaro sobre anúncio de taxação: ‘Só tem promessa no Twitter’

Equipe BR Político

Na avaliação do presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar o aço e o alumínio que importa do Brasil não está certa, pois “só tem promessa dele no Twitter”, afirmou na manhã desta quarta-feira, 4.

Ao sair do Palácio do Planalto, Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre se ligou para Trump. Bolsonaro deixou a dúvida no ar: não disse que sim, nem que não. “Vou dar uma dica para você. Se eu já liguei ou não, você não vai ficar sabendo. Tem certas questões que são de Estado. Já temos todas as informações do que aconteceu”.

Bolsonaro também afirmou que na relação com os EUA, nós somos os pobres da história. “Estou conversando. Pode ver, nós importamos etanol deles. Eles querem, já está bastante avançado, mandar trigo para gente. Agora, nós somos os pobres da história. Não sei quantas vezes a economia deles é maior que a nossa. A gente tá com chumbinho, eles estão com ponto 50. Acho um certo exagero no que está acontecendo. Por enquanto não foi sobretaxado nada, só tem a promessa dele no Twitter”, afirmou.

O presidente também disse não estar decepcionado com a decisão do colega norte-americano.”Eu acredito no Trump. Não tenho nenhuma idolatria por ninguém. Temos uma amizade… Não vou falar amizade – não visito a casa dele nem ele a minha. Temos um contato bastante cordial. Não tenho decepção, porque não bateu o martelo ainda. Não é porque um amigo falou grosso numa situação que vou dar as costas para ele”, concluiu.