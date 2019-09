Bolsonaro sobre Argentina: ‘Se criar problema, o Brasil sai do Mercosul’

Equipe BR Político

Na manhã desta sexta-feira, 16, o presidente Jair Bolsonaro referendou a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil pode deixar o Mercosul caso o candidato Alberto Fernández, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner na chapa, vença as eleições na Argentina e queira “fechar” o bloco (para acordos externos). “O Paulo Guedes, perfeitamente afinado comigo, por telepatia, já falou: se criar problema, o Brasil sai do Mercosul. E está avalizado, não tem problema nenhum”, declarou o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada.

Segundo Bolsonaro, com a sua chegada na Presidência do Brasil, foi possível “afastar o viés ideológico de esquerda” do bloco. O presidente Brasileiro se disse disposto a conversar com Fernández, caso o resultado das prévias se confirme e ele seja eleito nas eleições argentinas em outubro. “Estamos dispostos, ele que vai ter que dar o sinal”, declarou Bolsonaro. “Estou pronto para conversar. Eu não acredito que ele queira seguir nessa linha de liberdade e democracia. Esse pessoal quando se apodera do poder não quer sair mais. eles sempre viveram às custas da coisa pública”, disse Bolsonaro.