Bolsonaro sobre ataque: ‘Vai impactar’ no preço dos combustíveis no Brasil

Equipe BR Político

Após a morte do general iraniano Qassim Suleimani , em ação militar dos EUA no Iraque, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com o impacto que essa crise no Oriente Médio vai causar no preço do combustível no Brasil. O Irã e o Iraque estão entre os maiores produtores mundiais de petróleo.

Na manhã desta sexta-feira, 3, Bolsonaro foi questionado por jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada se avalia alguma medida para conter a subida dos preços dos combustíveis no Brasil, segundo o Broadcast Político.

“Que vai impactar, vai. Agora, vamos ver nosso limite aqui. Porque, se subir, já está alto o combustível, se subir muito, complica. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem é que mostrasse para o povo duas coisas: primeiro que eu não posso tabelar nada. Pediram para tabelar carne. Já fizemos essa política de tabelamento no passado e não deu certo”, disse o presidente.

O presidente também disse que tentou falar sobre o assunto, nesta manhã, com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e com o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, mas ambos não atenderam o telefone.

Ele disse ainda que vai conversar com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, antes de se posicionar sobre a morte do general iraniano.