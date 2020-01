Bolsonaro sobre chefe da Secom: ‘Se for ilegal, a gente vê lá na frente’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 16, que o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fabio Wajngarten, segue no cargo, de acordo com o Broadcast Político. “Se for ilegal, a gente vê lá na frente. Mas o que eu vi até agora está tudo legal com o Fabio. Vai continuar. É um excelente profissional. Se fosse um porcaria, igual alguns que têm por aí, ninguém estaria criticando ele”, disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.

O chefe da Secom é sócio da FW Comunicação e Marketing, dona de contratos com ao menos cinco empresas que recebem recursos direcionados pela secretaria, entre elas as redes de TV Band e Record, como revelou a Folha. Como você leu no BRP, a oposição já prepara medidas para tentar enquadrar Wajngarten.