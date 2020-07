Bolsonaro sobre covid-19: ‘Para quem tem problema, qualquer coisa é perigosa’

Sarado do coronavírus, Jair Bolsonaro minimizou novamente a periculosidade da doença. Na noite desta segunda-feira, 27, o presidente disse para sua militância na porta do Palácio do Alvorada que “não teve problema nenhum” e que, “para quem tem problema de saúde, qualquer coisa é perigosa”.

“Vai tomar uma chuva um senhor de idade, pega uma pneumonia…”, afirmou, comparando o covid-19, que matou já mais de 87 mil pessoas no País, com uma gripe advinda de uma chuvarada. “É muita pressão em cima do povo”, disse.