Bolsonaro sobre ditadura: ‘Muita responsabilidade com o futuro do País’

O presidente Jair Bolsonaro renovou seus elogios à ditadura militar nesta quinta, 11, em evento na base de Alcântara, no Maranhão – ele, que exaltou torturador durante votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Na ocasião, o chefe do Planalto se referiu ao Estado como “meu Estado do Maranhão” e disse que o regime militar era de “muita responsabilidade com o futuro do País”.

“Isso aqui nasceu em 1983 mais uma das grandes obras dos cinco presidentes militares que tivemos no Brasil. Grandes obras ao longo de 21 anos, onde vivi um regime de… um pouco diferente do que vivemos hoje, mas com muita responsabilidade com o futuro de seu país”, afirmou.

O governador do Estado, Flávio Dino (PCdoB), lembrou dos assassinatos, hiperinflação e dívida externa deixados como legado pelo regime ditatorial ao Brasil em resposta a Bolsonaro: “A ditadura militar tinha tanta “responsabilidade com o futuro” que, alem de assassinar pessoas, deixou o Brasil com hiperinflação e enorme dívida externa”, escreveu ele no Twitter.