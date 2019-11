Bolsonaro sobre emendas: ‘Passa no Posto Ipiranga’

Equipe BR Político

As queixas públicas de deputados quanto ao ritmo de liberação de emendas parecem ter surtido efeito. O clima no Congresso chegava próximo ao do motim: a Coluna do Estadão informa que Rodrigo Maia (DEM-RJ) avisou ao Planalto que dificilmente alguma proposta do Executivo seria votada se as liberações acordadas não ocorressem. Em almoço com deputados, Bolsonaro foi cobrado e disse que conversaria com o ministro Paulo Guedes (Economia) para liberar os recursos.

Reportagem do Globo informa que o titular da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, foi ao Congresso conversar com líderes e tentar amainar o clima. Foi ele quem levou expoentes de vários partidos para o almoço com Bolsonaro. Eles disseram ao presidente que o governo precisa “honrar seus acordos“, e ouviram a resposta de que Bolsonaro vai falar com Guedes.