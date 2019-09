Bolsonaro sobre filho: ‘Não tem recuo’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro foi enfático na manhã desta quarta-feira, 21, ao afirmar que a indicação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ao cargo de embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, “vai ser apresentada no Senado”. Ontem, na mesma situação da declaração de hoje, em uma das paradinhas matinais em frente ao Alvorada, o presidente deu sinais de que poderia rever a indicação do “03” após afirmar que não queria expor o filho a um possível “fracasso”. Hoje, no entanto, o chefe do Executivo afirmou que “não tem recuo”.

Bolsonaro afirmou ainda que o filho “está estudando, se preparando” e que a indicação será feita quando Eduardo avaliar que é o “timing” correto. O presidente sinalizou, no entanto, que a indicação pode ser feita após a semana da Pátria, em setembro. “Ele tem que fazer uma sabatina melhor até do que se fosse o Ernesto Araújo”, avaliou o presidente. Isso porque, segundo ele, a audiência do filho no Senado vai ser “igual urubu na carniça,vai estar todo mundo lá de olho”. Nos últimos dias, o deputado tem feito uma romaria pelos gabinetes de senadores na busca dos 41 votos necessários para sua aprovação.

Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Quarta-feira, 21 de agosto de 2019

