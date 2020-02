Bolsonaro sobre Flávio: ‘Pergunta para a PF’

Equipe BR Político

Na manhã desta segunda-feira, 3, o presidente Jair Bolsonaro saiu pela tangente ao ser questionado sobre a conclusão, pela PF, de que não há indícios de que o senador Flávio Bolsonaro (RJ), seu primogênito, tenha cometido os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em uma das investigações que o envolvem.

Questionado pela imprensa ao chegar em evento em São Paulo, ele se limitou a dizer: “Pergunta para a Polícia Federal, não me meto em questões do Judiciário”. Flávio está presente na comitiva presidencial que vai passar o dia cumprindo agendas em São Paulo. O primeiro deles é a inauguração da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo, informou o Broadcast Político.