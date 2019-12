Bolsonaro a Boris Johnson: ‘Brasil e Reino Unido têm apreço à soberania’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, por sua vitória eleitoral. “Cumprimento os britânicos e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pela grande vitória de ontem. Brasil e Reino Unido compartilham o apreço à auto-determinação e à soberania”, escreveu Bolsonaro no Twitter. “Estamos dispostos a trabalhar no fortalecimento de nossas relações e na construção de uma parceira cada vez mais sólida e benéfica para nossos povos”.

Conservador, o líder do Reino Unido foi eleito na noite de quinta-feira, 12, e conquistou ampla maioria no parlamento britânico. Johnson tem como principal promessa de campanha concluir o processo do Brexit, ou seja, a saída da Inglaterra da União Europeia. Ele promete cumprir a promessa até o dia 31 de janeiro, como você já leu aqui no BRP.