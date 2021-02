Bolsonaro sobre Maia: ‘Graças a Deus mudou o comando da Câmara’

Uma semana após a eleição no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro comemorou, nesta segunda-feira, 8, a saída de Rodrigo Maia (DEM-RJ) da presidência da Câmara. Em conversa com apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo disse que “graças a Deus mudou o comando” da Casa. Para suceder o parlamentar, foi eleito o deputado Arthur Lira (PP-AL), que foi apoiado por Bolsonaro.

“Graças a Deus mudou o comando da Câmara”, disse. O comentário foi aplaudido pela claque bolsonarista. Na sequência, o presidente comentou a notícia de que Maia, agora sem o cargo de presidente da Câmara, fará oposição ao governo federal.

“Esse cara que saiu da Câmara agora, diz que ele vai encarnar a verdadeira oposição ao meu governo. Ele não tem de ser oposição ao meu governo, tem de ser favorável ao Brasil. Porque quando se faz política parada, o povo sofre”, disse.