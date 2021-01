Bolsonaro sobre Manaus: ‘Fizemos a nossa parte’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 15, o “problema” em Manaus está “terrível”, mas que o governo federal fez a sua parte no socorro à cidade. A capital do Amazonas enfrenta seu pior momento desde o início da pandemia, com aumento no número de mortes, casos e internações em decorrência da covid-19.

Em ação ajuizada na quinta, 14, na Justiça Federal de Manaus, cinco órgãos públicos federais e estaduais afirmam que a responsabilidade por solucionar ao colapso no fornecimento de oxigênio no Amazonas é do governo federal. A ação civil pública é de autoria de representantes do Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público do Estado do Amazonas, Defensoria Pública do Estado do Amazonas e Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas.

“Problema em Manaus: terrível o problema lá. Agora, nós fizemos a nossa parte, com recursos e meios. Hoje, as Forças Armadas vão pra pôr lá um hospital de campanha. O ministro da Saúde teve lá na segunda-feira, providenciou oxigênio, começou o tratamento precoce que muitos criticam”, disse Bolsonaro a apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada.

Mais cedo, a Força Aérea Brasileira realizou o primeiro embarque de pacientes da covid-19 em Manaus que serão transferidos para outros Estados. Nove pacientes e cinco médicos embarcaram no voo com destino à capital do Piauí, Teresina.