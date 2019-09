Bolsonaro sobre Mercosul: ‘Se tiver que rever, iremos rever’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar, nesta quarta-feira, 21, sobre a possibilidade de rever o acordo do Mercosul, caso Mauricio Macri perca a eleição presidencial na Argentina. “Se tiver que rever o acordo do Mercosul, iremos rever”, disse Bolsonaro, de acordo com o Broadcast Político. Segundo o presidente, se o candidato da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, Alberto Fernández, de fato vencer a eleição, o Brasil poderá seguir o “caminho do bilateralismo”. Bolsonaro relembrou, porém, que o resultado da disputa presidencial ainda pode ser revertido, apesar de as prévias indicarem a vitória de Fernández.

Na semana passada, o chefe do Executivo reforçou as afirmações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade de o País deixar o bloco. Guedes afirmou que, caso a chapa de Kirchner vença e queira “fechar” o Mercosul para acordos externos, o Brasil deixará o Mercado Comum do Sul.

