Bolsonaro sobre Ministério da Saúde: ‘Por enquanto, deixa o general Pazuello’

Jair Bolsonaro avisou que está sem pressa para nomear um novo ministro da Saúde. Enquanto a pasta confirmava que o Brasil ultrapassou a barreira dos 1 mil mortos em 24 horas, o presidente dava uma entrevista e dizia que “por enquanto”, ficará no cargo o general Eduardo Pazuello.

O presidente evitou também falar sobre os motivos da saída de Nelson Teich do cargo, que teria recusado modificar o atual protocolo da pasta sobre o uso de cloroquina em fases iniciais do covid-19. “Saiu sem problemas. Estou quase apaixonado pelo Teich”, disse em entrevista ao Blog do Magno. Nesta semana, o nome do “coach olavista” Italo Marsili, foi defendido por uma ala da militância bolsonarista.