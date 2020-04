Bolsonaro sobre mortes por covid-19: ‘Não sou coveiro’

Questionado sobre o aumento no número de mortes por coronavírus no Brasil (mesmo com o erro de digitação do Ministério da Saúde), o presidente Jair Bolsonaro desconversou. “Não sou coveiro”, respondeu aos jornalistas na porta do Palácio da Alvorada. Apesar disso, Bolsonaro avisou que tem trabalhado pela reabertura do País. Mais cedo afirmou que espera que esta seja a “última semana de quarentena”. Disse também que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre a reabertura das escolas militares do DF na próxima segunda-feira.