Bolsonaro sobre OCDE: ‘Estamos bastante adiantados’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está “bastante adiantado” no cumprimento dos requisitos necessários para a entrada do País na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ele afirmou que a notícia de que os EUA vão priorizar o apoio ao Brasil foi “bem recebida”.

Ontem, a Embaixada dos EUA em Brasília e um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmaram em nota que “os EUA querem que o Brasil seja o próximo país a começar o processo de adesão para a OCDE”, passando à frente da Argentina e da Romênia.

“São mais de 100 requisitos, estamos bastante adiantados, na frente da Argentina”, disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. O apoio deve ser formalizado nesta quarta-feira, 15, em reunião do Conselho da OCDE com representantes dos países membros, em Paris.