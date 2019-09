Bolsonaro sobre pesquisa: ‘Você acredita em Papai Noel?’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro não ficou satisfeito com o resultado da pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 2. Muito menos com o fato de Fernando Haddad aparecer melhor avaliado no caso de se a eleição fosse hoje. O presidente contestou os números por meio de sua velha estratégia de retórica. “Alguém acredita em Datafolha? Você acredita em Papai Noel?”, respondeu a jornalistas ao ser questionado sobre o levantamento.

Em seguida, indagado sobre o fato de ter dito que números de pesquisa anterior sobre garimpo em terras indígenas faziam sentido, ele falou que “de vez em quando, quando a pesquisa não é política, há tendência de fazer a coisa certa”.

Também no Twitter, Bolsonaro voltou a questionar a pesquisa. “Segundo o mesmo Datafolha que diz que eu seria derrotado se as eleições fossem hoje, eu perdi as eleições de 2018. Muito confiável!”, escreveu Bolsonaro.

– Segundo o mesmo Datafolha que diz que eu seria derrotado se as eleições fossem hoje, eu perdi as eleições de 2018. Muito confiável! 👍 pic.twitter.com/EnmTxuXmER — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 2, 2019

As críticas feitas hoje fazem parte do modus operandi do presidente, que quando não fica satisfeito com informações da imprensa, dados de institutos ou opinião de funcionários, trabalha para desmerecê-los — sempre sem apresentar evidências de sua argumentação — em vez de trabalhar para corrigi-los.