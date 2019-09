Bolsonaro sobre PGR: ‘Não basta combate à corrupção, tem questão ambiental’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, 15, que o candidato que for escolhido para chefiar a Procuradoria-Geral da República não pode ser apenas especialista no combate à corrupção. Segundo o presidente, o chefe do Ministério Público Federal deve também concordar com a visão do governo a respeito do meio ambiente e direito de minorias. “Você bota, por exemplo, um cara que é especialista no combate à corrupção, daí a questão ambiental como é que fica? Vai continuar, como alguns no passado, atrapalhando essa área que é importantíssima para o desenvolvimento do Brasil”, disse, segundo o Broadcast Político.

Bolsonaro reforçou que o nome não será revelado na sexta-feira, 16, como prometido anteriormente. De acordo com o presidente, a escolha é difícil devido à quantidade de nomes bons que disputam a vaga. Segundo ele, quem deseja concorrer à vaga para a PGR deveria procurá-lo.