Bolsonaro sobre alta do PIB: ‘Veio em boa hora’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 3, que já era aguardado pela equipe econômica uma “boa notícia” em relação ao PIB. As declarações de Bolsonaro forma feitas em evento sobre combate à corrupção promovido pela CGU, informou o Broadcast Político.

“É algo inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte sabíamos que viria uma boa notícia. Ela veio em boa hora. E a nossa equipe diz que previsão para o quarto trimestre é crescer. O Brasil está crescendo”, afirmou o presidente.

Segundo o IBGE, o PIB avançou 0,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo. O resultado superou a mediana do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast (0,40%; com projeções de 0,30% a 0,70%).