Bolsonaro sobre PSL: ‘O bem vencerá o mal’

Vera Magalhães

Em sua chegada ao Japão, primeira parada do giro que fará pela Ásia nesta semana, Jair Bolsonaro afirmou que está havendo um bate-boca exacerbado no PSL, mas que, no fim, “o bem vencerá o mal”. Ele usou uma frase de Magalhães Pinto erroneamente atribuída por ele a Ulysses Guimarães para dizer que política é como nuvens no céu, que a cada momento estão de um jeito, e estimar que, na sua ausência do Brasil, as coisas podem se alterar.

No entanto, o clima segue pesado. O PT deve convidar a deputada Joice Hasselmann, destituída da liderança do governo no Congresso, para depor na CPI das fake news e dizer que que sabe sobre o “verão passado” que possa implicar Bolsonaro e os filhos, como vem insinuando nas redes sociais. Nesta segunda-feira era fará uma sequência de entrevistas em programas de rádio e de TV em que deve intensificar as críticas à família Bolsonaro.

Depois da guerra de listas pela liderança da sigla na Câmara, deputados tentam uma terceira via que não seja nem o Delegado Waldir nem Eduardo Bolsonaro. Pelo menos dois deputados atuam para ocupar o posto: Coronel Tadeu (SP) e Julian Lemos (PB).