Bolsonaro sobre queimadas: ‘Tendência’ é acionar o Exército

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta sexta-feira, 23, que a “tendência” é que o governo acione tropas do Exército para auxiliar no combate aos incêndios na região amazônica, o que ocorreria por meio de uma operação de Garantia de Lei e da Ordem (GLO). “É uma tendência. A tendência é essa, a gente fecha agora de manhã”, disse o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada. O Ibama já autorizou a contratação de brigadas federais para combater as queimadas. A determinação está publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Bolsonaro lembrou que organizou uma “reunião muito grande ontem”, que contou com a presença de oito ministros, para tratar da situação. “Discutimos muita coisa. O que estiver ao nosso alcance nós faremos”, declarou o presidente. Em seguida, questionado por jornalistas se isso contemplaria liberação de recursos, ele disse que “o problema é recurso”. Depois de algumas caneladas ao longo da semana, essa é a primeira vez que o presidente trata a questão de forma pragmática, sem fazer insinuações.