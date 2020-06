Bolsonaro sobre Queiroz: ‘Foi feita uma prisão espetaculosa’

O presidente Jair Bolsonaro abriu sua “live” tradicional de quinta-feira comentando a prisão de Fabrício Queiroz. Muito rapidamente, Bolsonaro fez críticas à ação, dizendo que se tratou de uma “prisão espetaculosa”. “Não sou advogado dele, nem estou envolvido com isso. Ele não estava foragido e não havia mandado de prisão. Foi feita uma prisão espetaculosa. Parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra”, afirmou o presidente.

“Qee a justiça siga seu caminho. Estava lá porque é perto do hospital que faz tratamento de câncer”, completou, dado por “encerrado” o assunto. Fabrício Queiroz foi encontrado pela Polícia Civil de São Paulo na cidade de Atibaia. Ele estava na casa do advogado Frederick Wassef, que cuida também do senador Flávio Bolsonaro.