Bolsonaro sobre taxação: ‘Se for o caso ligo para o Trump’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 2, que tem “canal aberto” com o presidente dos EUA, Donald Trump, e que, “se for o caso”, conversará com ele sobre a decisão anunciada hoje, de aumentar tarifas sobre aço e alumínio de Brasil e Argentina.

“Vou conversar com Paulo Guedes. Se for o caso ligo para o Trump. Tenho um canal aberto com ele”, afirmou Bolsonaro. “Converso com Paulo Guedes e depois dou a resposta. Para não ter de recuar, tá ok?”, completou Bolsonaro, segundo o Broadcast Político.

A proximidade com Trump é frequentemente apontada pelo governo brasileiro como uma conquista da gestão Bolsonaro. Também era usada como argumento para a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (SP) à embaixada do Brasil em Washington.