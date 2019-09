Bolsonaro sobre troca na PF: ‘Eu que indico, e não o Moro’

– Confio plenamente em meus ministros. A eles conferi total autonomia. Aos setores da imprensa que me acusam de interferir na PF, lembro que, de acordo com a lei 13.047/14, a escolha do Diretor Geral dessa exemplar instituição é de competência exclusiva do Presidente da República

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 21, 2019