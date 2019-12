Bolsonaro sobre Trump: ‘Tenho certeza de que vai nos atender’

Equipe BR Político

Depois de afirmar que tem “canal aberto” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira, 2, em entrevista à Rádio Itatiaia, que “tem quase certeza” de que Trump vai atendê-lo e voltar a atrás na decisão de retomar tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro. A decisão do governo norte-americano, que também atinge a Argentina, foi anunciada nesta hoje via Twitter.

Questionado sobre o assunto, Bolsonaro disse que essa decisão de Trump é “munição” para seus opositores no Brasil, mas repetiu que vai conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com Trump sobre o assunto. “Não vejo isso como retaliação, espero que Trump tenha entendimento e que não nos penalize. Tenho quase certeza de que ele vai nos atender.”

Trump justificou a decisão por conta da desvalorização do real e do peso argentino frente ao dólar. Segundo Bolsonaro, a moeda brasileira está sendo afetada pela própria guerra comercial entre Estados Unidos e China e também por outras questões da América Latina, rebatendo o argumento de Trump de que o País estaria desvalorizando a moeda propositalmente.