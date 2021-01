Bolsonaro sobre vacina: ‘A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais’

Quase 20h horas após a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso emergencial de 8 milhões de doses das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca em território nacional, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou, nesta segunda-feira, 18, sobre a autorização. Segundo o chefe do Executivo, “não tem o que discutir mais”.

A liberação das duas vacinas foi aprovada por unanimidade durante reunião de mais de cinco horas pela diretoria colegiada da Anvisa. Bolsonaro não desperdiçou a oportunidade para criticar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que iniciou a vacinação com a Coronavac no Estado minutos após a aprovação da Anvisa.

“Apesar da vacina… Apesar, não, né. A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais. Agora, havendo a disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também que era para ter chegado a vacina aqui. Então, está liberada a aplicação no Brasil e a vacina é do Brasil, não é de nenhum governador, não”, disse a apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada.

Do total de vacinas aprovadas para uso emergencial, o lote de 6 milhões de doses da Coronavac foi importado da China e já se encontra em solo brasileiro, enquanto o de 2 milhões da AstraZeneca/Oxford tem previsão de chegada ao Brasil da Índia nos próximos dias.