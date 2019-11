Equipe BR Político

Em entrevista para a TV Record, Jair Bolsonaro deu uma má notícia sobre o vazamento de óleo que atingiu todo o litoral do Nordeste. Segundo o presidente, a quantidade de óleo que vazou é muito maior do que foi retirado até agora. Ou seja, isso indica que ainda há muito óleo no mar e que pode continuar provocando grande impacto ambiental e também causar problemas de saúde para as pessoas.