Bolsonaro sobre Wajngarten: ‘Mais firme do que nunca’

Equipe BR Político

Após ser questionado sobre a situação no governo do chefe da Secom, Fabio Wajngarten, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 5, que ele “continua mais firme do que nunca” no cargo.

Ontem, a Folha revelou que atendendo a um pedido do MPF, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar supostas práticas de corrupção passiva, peculato e advocacia administrativa por parte de Wajngarten na secretaria.

Questionado sobre o tema na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que “não foi a PF que abriu” o inquérito. “O MP pediu que ele fosse investigado. Completamente diferente do que você está falando, dá a entender que ele é um criminoso. Não é criminoso, eu não vi nada que atente contra ele”, disse.