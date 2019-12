Bolsonaro sobre Weintraub: ‘No meu governo, não tem troca-troca’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, 27, indicou não ter intenção de substituir o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub. Questionado por um apoiador em frente ao Palácio da Alvorada se iria substituir o titular do MEC, Bolsonaro afirmou que aquela pergunta não cabia no momento. “Você é repórter, cara?”, perguntou o presidente ao apoiador, que respondeu negativamente. “Então fica pra outra… a tua pergunta não cabe no momento, não. No meu governo não tem troca-troca”, disse, de acordo com o Broadcast Político.

No entanto, o próprio Weintraub chegou ao cargo devido a um “troca-troca”: ele substituiu o ex-ministro Ricardo Vélez, que esteve à frente do MEC até abril. Além de Vélez, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, foi substituído logo no início do mandato de Bolsonaro. O general Carlos Alberto do Santos Cruz, que era ministro da Secretaria de Governo da Presidência, também foi substituído.