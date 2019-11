Equipe BR Político

Em litígio com seu partido, o PSL, Jair Bolsonaro reagiu de forma inusitada à possibilidade de mudar de legenda e migrar para o Partido Militar Brasileiro, que está sendo criado e abriu suas portas para a entrada do presidente, como revelou hoje o repórter Renato Onofre, do Estadão.

“Sou uma menina bonita sem namorado”, disse, na saída do Palácio da Alvorada, segundo informam os repórteres Idiana Tomazelli e Rafael Moraes Moura, do Broadcast.