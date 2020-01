‘Bolsonaro tem ajudado muito o governo de Flávio Dino’

Equipe BR Político

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) agradeceu o presidente Jair Bolsonaro por estar “ajudando muito o Maranhão e o governo de Flávio Dino (PCdoB)”. Em especial, por ter sancionado um projeto de lei do Congresso Nacional (PLN) que destinou R$ 71 milhões para o pagamento de precatórios no Estado. “É uma prova de que o presidente Jair Bolsonaro tem ajudado muito o Maranhão e o governo de Flávio Dino”, disse. “Bolsonaro Não descrimina o Maranhão. Claro q é uma questão judicial, mas ele poderia ter recorrido e sequer ter sancionado a lei.”

Dino e Bolsonaro tem um histórico de rusgas. No ano passado, por exemplo, Bolsonaro foi flagrado dizendo que o governador do Maranhão era “o pior” do Nordeste e que “não deveria ter nada”.