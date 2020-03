Bolsonaro tem contato com centenas de pessoas em ato

Equipe BR Político

Após ignorar orientação de sua equipe médica e as diretrizes do Ministério da Saúde no domingo ao participar de ato em favor de seu governo, o presidente Jair Bolsonaro teve contato direto com ao menos 272 pessoas em cerca de 58 minutos de interação com apoiadores na frente do Palácio do Planalto a partir de análise feita pelo Estadão com base em filmagem publicada na página do Facebook do presidente. Nela, vê-se que Bolsonaro manuseou ao menos 128 celulares, trocou ao menos quatro objetos com a plateia, entre eles um boné, que vestiu, e cumprimentou 140 pessoas, informa a reportagem. Nos cinco minutos finais de interação, o presidente alcança pelo menos 80 apoiadores correndo com a mão estendida e cumprimentando várias pessoas na sequência. Ele deixou o isolamento que deveria fazer por ter se encontrado, semana passada, com ao menos 11 brasileiros que já tem a doença. O ministro Luiz Henrique Mandetta disse no domingo, 15, ao canal CNN Brasil que participar de aglomerações “é completamente equivocado”.