Bolsonaro tem reunião com Fux nesta terça

O presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na tarde desta terça-feira, 13. Previsto para às 14h, o encontro ocorrerá na sede do Supremo e será a primeira agenda oficial entre os chefes do Executivo e Judiciário desde a posse de Fux.

A agenda foi confirmada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom). O encontro ocorre algum tempo depois da indicação de Kassio Marques para a vaga de Celso de Mello na Corte em negociações que deixaram Fux de fora e geraram insatisfação no ministro.

A reunião vem também logo depois da derrubada por Fux da decisão do ministro Marco Aurélio Mello que resultou na soltura do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. O julgamento em plenário sobre o caso foi agendado pelo presidente da Corte para esta quarta, 14.