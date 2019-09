Bolsonaro tem um favorito para Prefeitura de SP?

Equipe BR Político

Apesar de a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), já ter manifestado publicamente o desejo de disputar a Prefeitura de São Paulo em 2020, e de membros do PSL já terem indicado um “pré-namoro” com o apresentador José Luiz Datena, o presidente Jair Bolsonaro tem outro nome no topo da lista de preferência para o cargo.

É o do presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB). Segundo pessoas próximas, Bolsonaro tem incentivado o empresário a concorrer à prefeitura da capital paulista no próximo ano e já disse que poderia apoiá-lo no pleito. A ideia de Bolsonaro é que Skaf saia do MDB e dispute a prefeitura pela sigla do presidente da República, seja ela qual for, de acordo com o blog da Bela Megale no Globo.

A aproximação entre os dois vem ocorrendo há alguns meses. Eles já se reuniram em São Paulo e em Brasília. Em junho, o presidente da Fiesp fez um jantar em sua casa para Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, com empresários. Até o momento, Skaf tem demonstrado que seu plano é concorrer ao governo de São Paulo em 2022, assim como fez no ano passado, quando ficou em terceiro lugar, com mais de 4 milhões de votos.