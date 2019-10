Bolsonaro tenta colocar panos quentes em crise no PSL

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro novamente tentou apaziguar a crise instaurada em seu partido, dizendo que “está tudo certo” com o PSL. Mais cedo nesta quarta-feira, 16, Bolsonaro já havia dito que “não pretende roubar o partido de ninguém”, em referência ao presidente da sigla, Luciano Bivar, com quem andou trocando farpas.

Segundo o Broadcast Político, Bolsonaro voltou a repetir que o PSL deve se unir pela “transparência”. “Não falo sobre PSL para evitar pingue-pongue. Se Deus quiser a gente vai resolver isso aí”, disse. “O Brasil tá acima do nosso partido. Nosso partido é o Brasil”. As afirmações foram feitas após o presidente visitar o assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Villas Bôas, que estava hospitalizado até sábado, 12.

Como você leu aqui no BRP, a crise no PSL explodiu após Bolsonaro dizer a um fã que “esquecesse” o PSL. “O cara (Bivar) está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido”, disse o presidente na semana passada.