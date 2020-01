Bolsonaro tenta encontrar ‘solução’ para preço do gás

Gustavo Zucchi

Jair Bolsonaro está preocupado com o preço do gás de cozinha. Como já é tradicional, o presidente foi às redes sociais prometer uma solução para o problema. Ele disse ter pedido com urgência um estudo sobre a “possibilidade de criar locais especializados para se encher botijões de gás”. “Com dezenas de centrais nos estados e mais empresas, essa verdadeira viagem do botijão deixaria de existir, teríamos mais competição e o preço cairia”, explicou.

Em dezembro, a Petrobrás anunciou um aumento de 5% no valor do gás. “Nessa guerra o inimigo a ser derrotado serão os burocratas (sem dificuldade da minha parte), e os ‘especialistas’, que se dividem em 2 grandes grupos: os idiotas úteis que gostam de aparecer nas TVs e os lobistas”, completou o presidente.