Bolsonaro tenta mostrar que quer a redução do preço do botijão

O presidente Jair Bolsonaro deu um tempo na cloroquina e utilizou suas redes sociais para falar do preço do botijão de gás. Ele “fracionou” o peso de cada imposto sobre o preço final e listou as medidas do governo federal para tentar baixar esse valor. Ele observou que o preço do produto na refinaria é de R$ 26 e que chega ao consumidor final preço por volta de R$ 70. Dentre as medidas de seu governo, ele listou “permitir a venda fracionada; eliminar a restrição de marcas; e abrir a infraestrutura de abastecimento”.