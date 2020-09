Bolsonaro tenta ‘vender’ Renda Brasil a líderes do Congresso

O presidente Jair Bolsonaro recebe no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira, 1, líderes do Congresso para tentar chegar a um acordo em torno do programa Renda Brasil e do “megapacote” econômico pretendido pelo governo, que envolve ainda a desoneração da folha salarial e o Pacto Federativo.

Na semana passada, ao desautorizar o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o tema, Bolsonaro expôs publicamente as dificuldades do Palácio na modelação do programa social. O economista, inclusive, não aparece na lista de ministros que devem participar do encontro desta manhã.

Estarão presentes os ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; da Casa Civil, Walter Braga Netto; da Secretaria-Geral, Jorge de Oliveira; e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.

O plano do governo é “vender” o Renda Brasil aos líderes. De acordo com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), a ideia é usar a reunião para afinar os pontos de convergência e identificar quais são as resistências dos parlamentares ao pacote.