Bolsonaro terá 4 reuniões com países do Brics

Equipe BR Político

O Ministério das Relações Exteriores confirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai participar de quatro reuniões bilaterais com cada um dos chefes de Estado da 11ª Cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Os encontros paralelos, à margem das atividades oficiais da cúpula, ocorrerão entre dos dias 13 e 14 de novembro.

Para garantir a segurança dos chefes de Estado e de governo que confirmaram presença em Brasília, a cargo das Forças Armadas, a Esplanada dos Ministérios deverá ser fechada à circulação, em esquema similar ao da cerimônia de posse presidencial. O governo federal estuda decretar ponto facultativo aos servidores, informa o Broadcast Político.