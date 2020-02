Bolsonaro terá nova reunião com Onyx

Vera Magalhães

Jair Bolsonaro voltará a se reunir na manhã deste sábado com Onyx Lorenzoni para discutir sua situação no governo. O presidente disse ao Globo, por mensagem, que ter chamado o titular da Casa Civil para a reunião do gabinete de crise sobre o novo coronavírus “responde muita coisa”, o que foi interpretado como um voto de confiança no ministro.

Na conversa de sexta-feira, diante de outros auxiliares, Bolsonaro e Onyx não discutiram a crise na Casa Civil, que levou ao afastamento de três auxiliares de Onyx e à retirada do PPI do guarda-chuva das suas atribuições. Isso deve ser tratado na nova reunião no Alvorada.

Na volta das férias, o ministro disse que não pretende pedir demissão e teve conversas com os generais Augusto Heleno e Luiz Ramos, seus colegas do Planalto, que tentam colocar panos quentes na crise.

Na noite de sexta, Bolsonaro postou no Twitter uma foto ao lado do ministro da Educação, Abraham Weintraub, num sinal de prestígio do ministro, que teve a atuação criticada por especialistas da área, pela imprensa e por políticos como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.