Bolsonaro testa negativo para covid-19

O presidente Jair Bolsonaro informou pelas redes sociais que novo exame feito por ele teve resultado negativo para o novo coronavírus (SARS-Cov-2), o que indica que ele estaria curado da covid-19, que o acometeu há três semanas.

No post, como tem sido comum nos dias de isolamento, Bolsonaro aparece brandindo uma caixinha de hidroxicloroquina, medicamento ao qual faz apologia como sendo eficiente para tratar casos iniciais e moderados de covid-19, a despeito de vários estudos, no Brasil e no exterior, mostrarem o contrário.

O presidente ainda não informou se, diante do resultado, retomará já na segunda-feira suas atividades normais, ou mesmo no fim de semana, quando costuma confraternizar com apoiadores ou passear de moto ou de jet ski.

– RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

Atualização das 10h01 – Sim, o presidente já está passeando de moto por Brasília.