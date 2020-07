Bolsonaro testa positivo para coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, 7, que está com covid-19. O comunicado foi feito há pouco pelo próprio Bolsonaro a jornalistas no Palácio do Planalto. Na noite de ontem, o chefe do Executivo realizou exames para o novo coronavírus após sentir sintomas da doença.

Ele disse que os sintomas começaram no último domingo, 5, quando sentiu indisposição e febre. O presidente se disse não estar surpreso com o resultado. “Achei que já tinha sido contaminado lá atrás”. Em vários episódios, o presidente saiu pelas ruas sem máscara e causando aglomerações.

O presidente disse já ter tomado duas doses de hidroxicloroquina entre a tarde de ontem a manhã de hoje. Bolsonaro voltou a comparar a covid-19 com uma chuva. “Vai atingir você, alguns não”, disse. Em outros momentos, Bolsonaro chegou a afirmar que o vírus era “só uma gripezinha”. O presidente é crítico das medidas de isolamento social decretadas nos Estados.