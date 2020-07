Bolsonaro toma e insiste em divulgar a cloroquina

Jair Bolsonaro insiste em seu papel como “garoto propaganda” da cloroquina. O presidente da República, que está com coronavírus, publicou um vídeo onde toma uma dose do medicamento e diz “confiar” nele mesmo sem eficácia científica comprovada. “Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem eficácia cientificamente comprovada, mas é mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, ‘tamo junto'”, disse o presidente.

Desde o início da pandemia, o medicamento virou uma espécie de “xodó” presidencial. Inclusive sendo pivô da demissão do segundo ministro da Saúde do governo, Nelson Teich. Importante frisar que não há nenhum estudo sério que comprove qualquer benefício da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento ao covid-19. Pelo contrário, o que se sabe que a droga pode trazer graves efeitos colaterais e só deve ser ministrada por um médico.