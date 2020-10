Bolsonaro toma refrigerante rosa e faz comentário preconceituoso no MA: ‘Virei boiola’

Na primeira viagem de Jair Bolsonaro ao Maranhão, nesta quinta-feira, 29, o presidente fez um comentário preconceituoso em uma parada não-programada na cidade de Macabeira. Após tomar alguns goles de “Guaraná Jesus”, refrigerante símbolo do Estado, o chefe do Executivo questionou se teria virado “boiola”, devido à cor rosa da bebida. A declaração foi feita durante transmissão ao vivo nas redes sociais do presidente (Veja aqui).

“Agora eu virei boiola igual maranhense, é isso? Olha o guaraná cor-de-rosa do Maranhão ai ó. Quem toma esse guaraná vira maranhense”, disse, rindo, enquanto mostrava o copo com a bebida. O comentário recheado de preconceito deve acirrar ainda mais a briga entre Bolsonaro e o governador do Estado, Flávio Dino (PCdoB).

Em outro trecho, Bolsonaro volta a falar de “boiolagem” ao citar a cor da bebida. “Guaraná cor de rosa do Maranhão, fudeu, fudeu. É boiolagem isso aqui”, disse. Nas imagens, o presidente aparece circulando sem máscara entre apoiadores.

O presidente está no Estado para participar de cerimônias de entregas do governo federal em Imperatriz e na capital, São Luís.

https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/671820486855348