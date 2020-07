Bolsonaro torna nomeação de Decotelli ‘sem efeito’

Em despacho publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 1, o presidente Jair Bolsonaro tornou “sem efeito” a nomeação de Carlos Alberto Decotelli para o cargo de ministro da Educação.

Após três instituições apontarem erros em títulos informados no currículo de Decotelli nos últimos dias, ontem, ele entregou pessoalmente sua carta de demissão a Bolsonaro.

Ele não chegou nem mesmo a ser empossado no cargo. A cerimônia estava prevista para a manhã de ontem, mas foi cancelada após as revelações virem à tona. Decotelli foi nomeado no último dia 25 de junho.